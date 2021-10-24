عاجل-بسبب تراكم المياه بالمحاور الرابطة بين العاصمة والأحياء المحيطة: شركة نقل تونس تتخذ هذه التدابير..

أكّدت شركة نقل تونس، في بلاغ أصدرته، الأحد، التمديد في كافة خطوط الترابط من أجل تأمين التنقل من وإلى وسط العاصمة نظرا لتعطل الجولان على كامل خطوط المترو الخفيف.

ويأتي التمديد في الترابط في ظل تراكم مياه الأمطار بجل المحاور الرابطة بين وسط العاصمة والأحياء المحيطة بها، وفق بلاغ اصدرته الشركة، الأحد.

كما أكّدت الشركة تواصل الجولان على خط القطار تي/جي/أم (تونس/المرسى) وكذلك في مستوى خطوط الحافلات. مع الإشارة إلى أن المسالك المعتمدة لهذه الأخيرة قد تشهد تغييرا استثنائيا من قبل السوّاق وذلك حسب حالة الطريق.

وتعمل الشركة، بحسب المصدر ذاته، بالتنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة على توفير الظروف الملائمة لإعادة النشاط على مختلف شبكات النقل بعد التأكد من توفر كافة مقومات السلامة لجولان العربات.