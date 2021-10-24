هذا ما تقرر بخصوص المتهمين في قضية مندوبية الشباب والرياضة بسيدي بوزيد

قام قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مساء أمس السبت بالإفراج عن 10 متهمين في قضية الفساد بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد التي انطلق التحقيق فيها منذ الأسبوع الماضي.

كما اصدر قاضي التحقيق 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين منهم مندوب جهوي سابق ومهندس اول إلى جانب رئيسي مصالح بالمندوبية.

وللتذكير فإن النيابة العمومية كانت قد أذنت يوم الجمعة من الأسبوع الماضي بإيقاف 5 رؤساء مصالح بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة وادارج 3 آخرين في التفتيش وإحالة 4 آخرين في حالة تقديم من اجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وذلك بعد تلقيها لبلاغ عن شبهة فساد وقد أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الملف لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد التي باشرت البحث وقامت باستنطاق المتهمين ومن ضمنهم وزيرة الشباب والرياضة السابقة ومدير الديوان ومتفقدين بالوزارة.

ومن جهتها أكدت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية مساء امس السبت على ثقتها في القضاء التونسي وذلك على اثر إطلاق سراح الإطارين بالتفقدية العامة للوزارة وعدد من موظفي المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد بعد ثبوت براءتهم من التهم الموجهة إليهم في قضية شبهات الفساد الأخيرة.