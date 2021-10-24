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عاجل: في نشرة متابعة جديدة..الرصد الجوي يحذر ويدعو الى اليقظة بهذه الولايات..

2021/10/24 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة ان اخر صور القمر الاصطناعي تبين ثلاث مجموعات من السحب الرعدية النشطة المرفوقة بالامطار.. الأولى والاهم هي الموجودة عرض السواحل الشمالية ومن المنتظر ان تتوغل غي شكل رجوعات بحرية بالولايات الساحلية الشمالية اي جندوبة،باجة، بنزرت، تونس الكبرى، نابل وشمال ولايتي الكاف وسليانة.. وهي الولايات التي شهدت امطار هامة وغزيرة خلال ال24 ساعة الفارطة وبالتالي خطر تراكم المياه وتشكل السيول كبير..داعيا الى تجنب مجاري الاودية والمنخفضات..

ااما لمجموعة الثانية جنوب البلاد بامتداد جغرافي اقل نسبيا وحاليا امطار متفرقة ورعدية بقفصة وقابس.. كتلة ثالثة شمال شرق الجزائر ستشمل تدريجيا القصرين..
غيث نافع منتظر بكميات متفاوتة باغلب الجهات والنصيب الاوفر سيكون بالشمال..

هذا ودعا المعهد إلى اليقظة والحذر .

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