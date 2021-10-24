المنستير- كوفيد19: القافلة الوطنية “وعي” تحط رحالها بمدينة جمّال وتستقطب حوالي 300 مشارك

حطّت القافلة الوطنية “وعي”، المخصّصة لتحسيس المواطنين بأهمية القواعد الصحية للحدّ من انتشار فيروس “كورونا”، رحالها، اليوم الأحد، بمدينة جمّال من ولاية المنستير، واستقطبت فيها قرابة 300 مشارك ومشاركة من مختلف الشرائح العمرية، وفق ما أفاد به مدير مشروع “وعي” القائد الكشفي مكرم بن ربيع.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، على تفاعل الحضور مع الورشات التفاعلية البالغ مجموعها 16 ورشة نظمتها الكشافة التونسية اليوم بالشراكة مع مجموعة من الجمعيات بجمّال لتذكير المواطنين بأهمية الالتزام بالقواعد الصحية من ارتداء الكمامة، وغسل الأيدي، والتباعد الجسدي للحدّ من انتشار فيروس “كورونا”.

وقال، في هذا الإطار، إنه “رغم تلقي جرعات التلقيح لابّد أن تصبح هذه القواعد الصحيّة سلوكا لدى الجميع للتوقي من مرض “كوفيد19” وغيره من الفيروسات”، مشيرا إلى أنّ أكثر من 40 في المائة من المواطنين في البلاد تلقوا إلى حدّ الآن جرعة تلقيح خلال الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا”.

وتم في إطار القافلة توزيع هدايا على المشاركين والمشاركات في الورشات التي تولى تنشيطها 12 قائدا وقائدة من الفريق الوطني وقرابة 28 قائدا وقائدة من فوج الكشافة بجمّال،

من جانبها، وفرت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، خلال هذه القافلة، ثلاث عيادات مجانية لتقصى فيروس “كورونا” المستجد، والسكري، وضغط الدم، حسب ذات المصدر.

وتعدّ قافلة “وعي” إحدى أنشطة مشروع “وعي” (سبتمبر 2020-ديسمبر 2021) الذي تنفذه الكشافة التونسية بالشراكة مع وزارة الصحة والمرصد الوطني للأمراض المستجدة وبالتعاون مع منظمة “اليونسيف” بتونس وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وانطلقت قافلة “وعي” في رحلتها التوعوية يوم 7 أكتوبر الجاري بتونس الكبرى وستواصل رحلتها عبر المدن التونسية حيث ستحط نهاية الأسبوع المقبل الرحال بكلّ من جندوبة، والكاف، و