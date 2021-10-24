عاجل: حريق في مصنع للأجبان بمنزل تميم

أتى حريق نشب صباح اليوم الأحد، بمصنع للأجبان بمنزل تميم من ولاية نابل على المصنع بالكامل و”ذلك بعد تسرّب مياه الأمطار التي تهاطلت على اليوم على المنطقة وفاقت 24 ملم، إلى الخزانة الكهربائية”، وفق ما صرّح به معتمد منزل تميم، عماد الهرابي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلا عن المستثمر الإيطالي صاحب هذا المصنع.

وأشار المصدر إلى أن فرق الحماية المدنية تدخلت بالاعتماد على أربع شاحنات إطفاء التي لم تتمكن من إخماد النيران بعد أن انتشرت بكامل المصنع التي تقدر مساحته الجملية ب 1400 متر مربع، بسبب وجود عوازل سريعة الالتهاب، حسب ما أكدته مصالح الحماية المدنية.

وذكر المعتمد أن المصنع ينتج أنواعا مختلفة من الأجبان التي تروّج في تونس وخارجها ويشغّل نحو 68 عاملا.