أحبط الحرس الوطني بمنوبة عملية اتلافها: فتح بحث أمني حول وثائق بنكية..وهذه التفاصيل..

تعهّدت الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، خلال هذا الاسبوع، بالبحث في موضوع ملفات ووثائق ادارية تابعة لأحد الفروع البنكية كانت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنوبة أحبطت عملية نقلها للحرق والاتلاف، وفق ما افاد به مصدر أمني في تصريح لـ”وات”، اليوم الأحد.

يأتي ذلك عقب اشتباه دورية حرس وطني على مستوى منطقة قصر السعيد بمنوبة، ليلا، في سيارة نقل بضائع، فأشارت لسائقها بالتوقف وبتفتيشها تبين أنها تقلّ ملفات ووثائق إدارية تابعة لأحد الفروع البنكية والتي صرح السائق بأنّها معدة للاتلاف.

وباستدعاء مسؤولي البنك ايّدوا ما أدلى به السائق حول نية إتلاف الوثائق، ليتم تحرير محضر في الغرض، وحجز الملفات والوثائق، وإحالتها للفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية لمواصلة الأبحاث حول مضمونها وذلك بعد احالتها لها من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة عقب اعلامها.