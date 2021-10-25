برشلونة يدين أعمال “عنف” استهدفت كومان عقب الخسارة من ريال مدريد

أدان برشلونة “أعمال العنف والإزدراء” التي تعرض لها مدربه رونالد كومان أثناء مغادرته ملعب كامب نو عقب الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد في قمة البطولة الاسبانية لكرة القدم الليلة الماضية.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير تحيط بسيارة كومان وتمنعها من السير بينما كان يحاول المدرب الهولندي مغادرة الملعب عقب تعرض برشلونة للخسارة الرابعة على التوالي في مواجهاته أمام ريال مدريد.

وقال النادي الكاتالوني في حسابه على تويتر “يدين نادي برشلونة بشكل علني أعمال العنف والازدراء التي تعرض لها مدربنا عندما كان يغادر كامب نو. النادي سيتخذ الإجراءات الأمنية والانضباطية حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة”.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في البطولة برصيد 15 نقطة من تسع مباريات، متأخرا بفارق ست نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر الذي خاض عشر مباريات.

ويقع كومان تحت ضغط عقب النتائج المتواضعة للفريق مما أدى إلى تكهنات بشأن مستقبله في النادي.