بطولة ايطاليا : ديبالا ينقذ يوفنتوس ويمنحه التعادل مع إنتر بركلة جزاء متأخرة



أحرز الأرجنتيني باولو ديبالا هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية احتسبها الحكم بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ليمنح يوفنتوس التعادل 1-1 مع مضيفه إنتر ميلان حامل اللقب ضمن بطولة ايطاليا لكرة القدم مساء الأحد.

وحل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري ضيفا على إنتر بعد انتصاره في آخر ست مباريات بجميع المسابقات، لكنه تأخر في الدقيقة 17 بهدف إيدن جيكو الذي تابع تسديدة هاكان تشالهان أوغلو المرتدة من القائم.

وضغط الفريق الزائر في الشوط الثاني بحثا على التعادل غير أنه لم يشكل خطورة على مرمى إنتر. لكن حكم الفيديو المساعد طلب من الحكم مراجعة تدخل من دينزل دمفريس على أليكس ساندرو ليتم احتساب ركلة جزاء. ونفذ ديبالا الركلة بنجاح في الدقيقة 89.

وانتابت إنتر حالة من الغضب بسبب القرار وطُرد مدربه سيموني إنزاغي بسبب اعتراضه على القرار لكن الفريق اكتفى بالحصول على نقطة واحدة ليظل في المركز الثالث وله 18 نقطة متفوقا بثلاث نقاط على يوفنتوس الذي قفز إلى المركز السادس.