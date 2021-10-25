تسجيل حالة وفاة واحدة و128 إصابة جديدة بكورونا يوم 23 أكتوبر الجاري



أفادت وزارة الصحة اليوم الاثنين أنه تم بتاريخ 23 أكتوبر الجاري تسجيل حالة وفاة واحدة مصرح بها أوليا و128 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات والإصابات جراء كورونا على التوالي الى 25155 وفاة و711821 إصابة وذلك منذ ظهور الوباء بالبلاد خلال شهر مارس 2020

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن نسبة التحاليل الايجابية بلغت يوم 23 أكتوبر الجاري 3.91 بالمائة من مجموع 3271 تحليلا منجزا بذات التاريخ

ولفتت الوزارة الى أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ يوم السبت 23 اكتوبر الجاري 462 حالة و116 حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و39 حالة تحت التنفس الاصطناعيبالقطاعين

المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة شهد تراجعا.