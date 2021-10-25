تفاصيل ضبط شخصين مفتش عنهما وحجز كمية من مخدّر القنب الهندي..

تمكنت يوم 24 أكتوبر 2021 الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بصفاقس بالإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من ضبط شخص محلّ 07 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطه في عدد من القضايا العدليّة، وبتفتيشه تمّ العثور لديه على كمية من مخدّر القنب الهندي، كما تمكنت في نفس اليوم الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بالقصرين من ضبط شخص محلّ 02 مناشير تفتيش وحجزت لديه كمية من المخدّر المذكور ومبلغا ماليّا مُتأتٍ من عائدات ترويج المخدّرات.

بمراجعة النيابة العموميّة بالقصرين وصفاقس 02، أذنت بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.