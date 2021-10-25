في البحيرة: تفاصيل القبض على عنصر خطير محل عدة مناشير تفتيش..

بناء على معلومات مفادها تعمد شخص (من ذوي السوابق العدلية) ترويع المارة بواسطة آلة حادة بجهة العوينة يوم 24 أكتوبر 2021.

تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بالبحيرة اليوم 25 أكتوبر 2021، بعد تعميق التّحرّيات ونصب كمين محكم من القبض عليه.

وبالتّحرّي في شأنه، تبين أنه محل 04 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطه في قضايا عدليّة موضوعها ” محاولة القتل وافتكاك متاع الغير والإضرار بملك الغير والاعتداء على الأملاك العامة” ومحل بطاقة جلب.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.