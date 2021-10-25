مهدي بن غربيّة يعود الى سجن المسعدين

أكد الناطق الرسمي بإسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح نزار سلام بأن النائب المجمدة عضويته ورجل الأعمال مهدي بن غربية غادر المستشفى الجامعي فرحات حشاد وتم إيداعه السجن المدني بالمسعدين.

ويشار الى أن بن غربية كان قد أمضى أربعة ايام بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بعد ان تعكرت حالته الصحية بسجن المسعدين وإصابته بأوجاع على مستوى الصدر .

ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أصدر في شأن بن غربية بطاقة ايداع بالسجن على خلفية تهمة فساد إداري ومالي بشركتين على ملكه إحداهما مختصة في الشحن والثانية في الاستشارات، كما أصدر بطاقة ثانية ضد وكيل شركته .