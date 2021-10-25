بطولة الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 30 و 31 اكتوبر الجاري دون حضور الجمهور:

المجموعة الاولى

السبت 30 اكتوبر 2021

ملعب احمد البصيري ببنزرت- س 14 و 30 دق

النادي البنزرتي – الترجي الرياضي

ملعب حمام سوسة – س 14 و 30 دق

امل حمام سوسة – نادي حمام الانف

الاحد 31 اكتوبر 2021

الملعب البلدي ببئر الاحمر- س 14 و30 دق

اتحاد تطاوين – نجم المتلوي

ملعب بن قردان الاصطناعي – س 14 و30 دق

اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي

المجموعة الثانية

السبت 30 اكتوبر 2021

الملعب البلدي بالشابة – س 14 و30 دق

هلال الشابة – الاولمبي الباجي

المركب الرياضي بجرجيس – س 14 و30 دق

الترجي الجرجيسي – مستقبل الرجيش

الاحد 31 اكتوبر 2021

ملعب حمادي العقربي برادس – س16 و30 دق

النادي الافريقي – مستقبل سليمان

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير – س16 و30 دق

الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي