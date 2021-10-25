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بطولة الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات مباريات الجولة الثالثة

2021/10/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 30 و 31 اكتوبر الجاري دون حضور الجمهور:

المجموعة الاولى
السبت 30 اكتوبر 2021
ملعب احمد البصيري ببنزرت- س 14 و 30 دق
النادي البنزرتي – الترجي الرياضي
ملعب حمام سوسة – س 14 و 30 دق
امل حمام سوسة – نادي حمام الانف
الاحد 31 اكتوبر 2021
الملعب البلدي ببئر الاحمر- س 14 و30 دق
اتحاد تطاوين – نجم المتلوي
ملعب بن قردان الاصطناعي – س 14 و30 دق
اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي

المجموعة الثانية
السبت 30 اكتوبر 2021
الملعب البلدي بالشابة – س 14 و30 دق
هلال الشابة – الاولمبي الباجي
المركب الرياضي بجرجيس – س 14 و30 دق
الترجي الجرجيسي – مستقبل الرجيش

الاحد 31 اكتوبر 2021
ملعب حمادي العقربي برادس – س16 و30 دق
النادي الافريقي – مستقبل سليمان
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير – س16 و30 دق
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي

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