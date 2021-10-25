بطولة الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات مباريات الجولة الثالثة

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي السبت والاحد 30 و 31 اكتوبر الجاري دون حضور الجمهور:
المجموعة الاولى
السبت 30 اكتوبر 2021
ملعب احمد البصيري ببنزرت- س 14 و 30 دق
النادي البنزرتي – الترجي الرياضي
ملعب حمام سوسة – س 14 و 30 دق
امل حمام سوسة – نادي حمام الانف
الاحد 31 اكتوبر 2021
الملعب البلدي ببئر الاحمر- س 14 و30 دق
اتحاد تطاوين – نجم المتلوي
ملعب بن قردان الاصطناعي – س 14 و30 دق
اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي
المجموعة الثانية
السبت 30 اكتوبر 2021
الملعب البلدي بالشابة – س 14 و30 دق
هلال الشابة – الاولمبي الباجي
المركب الرياضي بجرجيس – س 14 و30 دق
الترجي الجرجيسي – مستقبل الرجيش
الاحد 31 اكتوبر 2021
ملعب حمادي العقربي برادس – س16 و30 دق
النادي الافريقي – مستقبل سليمان
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير – س16 و30 دق
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي