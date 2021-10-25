القصرين : حجز قربة 3 أطنان من مادة الطماطم الطازجة من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها

تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، بالشراكة مع أعوان حرس المرور بمعتمدية سبيطلة، أمس الأحد، من حجز 2 فاصل 825 طنا من مادة الطماطم الطازجة، حجزا فعليا، على متن شاحنة نقل، من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها، دون أن تتوفر في صاحب البضاعة شروط ممارسة التجارة.

وقد تم ضخ هذه الكمية بالمسالك القانونية، على أن يتم متابعة إعادة بيعها بالأسعار القانونية وإيداع ثمنها بالخزينة العامة للدولة التونسية، وفق مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين.

وذكرت مصادر بذات المصالح في تصريح ل”وات”، أنه تم في نفس الإطار تحويل 2 فاصل 300 طن من مادة الطماطم الطازجة إلى سوق الجملة للخضر والغلال بمدينة القصرين، تم حجزها مؤخرا، لتصبح كامل الكمية التي تم ضخها في السوق المحلية من مادة الطماطم ، 5 فاصل 100 طنا.

وأوضحت أن هذه الحملات تندرج في إطار مواصلة برنامج تطبيق مقتضيات المنشور المرجعي الصادر بتاريخ 03 سبتمبر2021 ومنشور وزيرة التجارة و تنمية الصادرات الخاص بتنظيم برنامج رقابي استعجالي بداية من 15 سبتمبر 2021 بهدف الضغط على الأسعار والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية و المضاربة خاصة في المنتوجات الفلاحية على غرار الطماطم و البطاطا ، مضيفة أنه تم للغرض تركيز فريق قار على الطرقات حول مناطق الإنتاج للتصدّي لترويج المنتوجات الفلاحية خارج المسالك القانونية.