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عثمان الجرندي يؤكد دعم السعودية والكويت للاجراءات المتخذة منذ 25 جويلية 2021

2021/10/25 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

أكد وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، الإثنين بالرياض، مساندة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للإجراءات، التّي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، منذ 25 جويلية 2021، والوقوف إلى جانب تونس خلال المرحلة القادمة في كافة المجالات.

وأفاد وزير الخارجية في تصريح إعلامي على هامش انعقاد أشغال الدورة الأولى لمبادرة قمّة الشرق الأوسط الأخضر، الملتئمة بالعاصمة السعودية الرياض يومي 25 و26 أكتوبر 2021، بأن “السعودية تتابع الوضع في تونس، وستساندها كي تستعيد استقرارها في محيطها كما في الماضي”.

وأوضح، في هذا الشأن، أنه “تم إعطاء تعليمات على المستوى التقني والفني، كي يقع استكمال مسار المباحثات الجارية بين البلدين في عديد المجالات منذ فترة، كي تفضي إلى عدد من الإجراءات خلال الأيام القليلة القادمة”.

وعلى صعيد متصل، أكّد الجرندي، مساندة ولي عهد دولة الكويت بدوره للتدابير الاستثنائية، التّي اتخذها رئيس الدولة، ودعمه لتونس، كاشفا أنه “سيقع قريبا جدا إرساء لجنة مشتركة بين الطرفين يتم التباحث من خلالها في عديد مجالات التعاون، والمجالات الاستثمارية بعيدة المدى من أجل التأسيس لعلاقات مستدامة”.

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