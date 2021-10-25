موارد مائية:نسبة امتلاء السدود بلغت 29،5 بالمائة إلى يوم 25 أكتوبر 2021

لم تتجاوز نسبة امتلاء مجمل السدود التونسيّة 29،5 بالمائة إلى حدود، الإثنين، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.

وتقدر معدل الإيرادات الجملية للسدود بالنسبة ليوم، الإثنين، بــ 29،780 مليون متر مكعب موزعة على سدود الشمال (29،011) وسدود الوسط (0،364) وسدود الوطن القبلي (0،402).

وتقدّر الموارد المتوفرة من المياه بالسدود إلى حدود، الإثنين، ب681،975 مليون متر مكعب وهو معدل أقل بـ 452،529 مليون متر مكعب مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة ( معدل 1134،503 مليون متر مكعب).

وبخصوص نسبة امتلاء أهم السدود، سجل سد ملاق نسبة امتلاء ناهزت 25 بالمائة وسد سيدي سالم (أكبر سد في البلاد) 16 بالمائة وبوهرتمة 17 بالمائة وسجنان 70 بالمائة وبئر المشارقة 53 بالمائة وسد سيدي سعد 23 بالمائة وسليانة 8 بالمائة والحمى 6 بالمائة.

يذكر أن تونس شهدت منذ مساء السبت، 23 أكتوبر 2021، نزول أمطار غزيرة بعدّة مناطق، خاصّة، بمناطق الشمال، وتتوقع مصالح الرصد الجوّي تواصل نزول الغيث النافع خلال الساعات القادمة مع تقلص نسبي مرتقب في فاعلية التقلّبات الجويّة للفترة القادمة وتكون الأمطار محليا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية على غرار بنزرت وتونس الكبرى وباجة وجندوبة، وفق آخر معطيات المعهد الوطني للرصد الجوّي.

وبلغ مجموع الاستعمالات والسحب إلى حدود، الإثنين، من الموسم الحالي نحو 1،820 مليون متر مكعب.