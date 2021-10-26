الكاف: تسجيل حالة وفاة واصابتين جديدتين بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” عن تسجيل حالة وفاة واصابتين جديدتين بعدوى الفيروس وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 89 عينة رفعت بتاريخ 23 و24 اكتوبر

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات إلى 691 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19633 حالة، تعافى منها 19615 شخصا اي بنسبة شفاء تقارب 100 بالمائة

كما تراجع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 09 مصابين منهم 05 مصابين موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف وذلك بالتوازي مع انخفاض عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 08 حالات، وهو ما يعكس وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) “التحسن الملحوظ الذي يشهده قطاع الصحة في الجهة وتراجع الوباء فيها بصفة شبه كلية”

وجدد الجمني بهذه المناسبة التأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بالبرتوكول الصحي في كل جوانبه والقيام بالتلقيح او اتمامه لمن تلقوا الجرعة الأولى، وذلك للحد من انتشار الوباء وكسر حلقة عدواه