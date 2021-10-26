Ooredoo تكرّم المجموعة الثانية من الفائزين بمسابقة Fortuna Quiz





نظمت Ooredoo حفل تسليم جوائز المسابقة الكبرى Fortuna Quiz على شرف المجموعة الثانية من الفائزين. أقيم حفل التسليم في مقر المشغّل بضفاف البحيرة في جوّ ودي مع احترام كامل للبروتوكول الصحي.

وفقا لنتائج عمليات السحب، أوفى المشغل بالتزاماته تجاه المجموعة الأخيرة من الفائزين من خلال القيام بتسليم الجوائز المنصوص عليها في قانون المسابقة الكبرى Fortuna Quiz.

تواصلت المسابقة إلى غاية 22 جوان 2021 و ضمّت قائمة الجوائز 03 سيارات SUZUKI SWIFT بقيمة 000 45 دينار تونسي لكلّ سيارة و 3 جوائز نقدية بقيمة 000 10 دينار للفائز الواحد إضافة لعشر جوائز نقدية بقيمة 000 3 دينار للفائز الواحد.

وتعبّر Ooredoo من خلال الحفل عن جزيل شكرها لمجمل المشاركين في مسابقة Fortuna على ثقتهم و تهنئ كلّ الفائزين المكرّمين خلال شهر جوان (الحفل الأوّل) و أكتوبر (الحفل الثاني).

كما تعزّز Ooredoo من خلال هذه اللقاءات علاقات الثقة مع المشتركين و تؤكد نجاعة استراتيجية ألعاب الإرساليات القصيرة التي تسمح لحرفاء Ooredoo بالفوز بجوائز قيّمة.

وتنظم Ooredoo المسابقة الكبرى Fortuna Quiz بالشراكة مع شركة Digital Virgo. قرّر الشريكان تجديد التجربة من خلال نسخة جديدة من المسابقة الكبرى Fortuna Quiz مع عدة مفاجآت.