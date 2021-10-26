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عبد اللطيف المكّي ينتقد نجلاء بودن بسبب خطأ لغوي

2021/10/26 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

انتقد الوزير السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكّيفي تدوينة له على صفحته الخاصة فيسبوك كلمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن في افتتاح أشغال الدورة الأولى لقمة الشرق الأوسط الأخضر خلال زيارتها الى السعودية.
وقال في تدوينة على حسابه الرسمي “فيسبوك”، “لغتنا هي رمزنا مثل علمِنا

عندما تقول السيدة نجلاء بودن (الدول المُناحة ) وتقصد بها الدول المانحة وتمر دون تصحيح فهذا يعني أنها لم تعلم أنها ارتكبت خطأ أصلا.

من حقنا ان نتساءل أليس من واجب من يتصدرون لتمثيل تونس ان يتقنوا اللغة العربية نطقا وكتابة وقراءة وارتجالا؟”.

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