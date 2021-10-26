بن عروس: برمجة حوالي 16 ألف هكتار كمساحات للزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي 2021 /2022

قدرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، المساحات الفلاحية المزمع تخصيصها للزراعات الكبرى بالجهة خلال الموسم الفلاحي 2021 /2022 بحوالي 15 ألفا و912 هكتارا، موزعة على مساحات مخصصة للحبوب، وأخرى للأعلاف، والبقية موزعة على البقول الجافة والزراعات الصناعية.

وكشف آخر تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، عن أن المساحات المخصصة للحبوب تستأثر بالحيز الأكبر من إجمالي المساحات المخصصة لهذا النوع من الزراعات، حيث بلغت 8500 هكتارا، تتوزع على زراعة القمح بصنفيه اللين الصلب بنحو 4300 هكتار، والشعير بحوالي 4000 هكتار، والتريتيكال بـ200 هكتار.

أما المساحات المخصصة للأعلاف، فتتوزع على زراعات “القرط” و”السيلاج” و “الأعلاف الخضراء”، و” البذور بنحو 6837 هكتارا، وتتركز هذه الزراعات أساسا بمنطقة المحمدية التي تعتبر من أكبر المناطق في الجمهورية المتخصصة في انتاج هذا النوع من الزراعات.

وتقدر المساحات المخصصة للبقول الجافة بـ425 هكتارا، والمساحات المخصصة للزراعات الصناعية وأساسا للسلجم الزيتي بـ150 هكتارا، وهي المادة الأساسية للزيت النباتي المعروف بزيت “الكولزا”.

ومن المنتظر، وفق المختصين، ان يؤدي ارتفاع معدل تساقطات الأمطار المسجلة خلال هذه الأيام، الى تهيئة الظروف المواتية لعملية البذر وينعكس ايجابيا على عمليات تحضير الأرض بالنسبة لهذا النوع من الزراعات.