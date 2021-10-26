عبير موسي تتصدّر نوايا التصويت خلال الانتخابات التشريعيّة #خبر_ عاجل

كشف البارومتر السياسي لمؤسسة “سيغما كونساي” لشهر اكتوبر الصادر اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 حول نوايا التصويت تصدر الحزب الدستوري الحر ثمّ حزب قيس سعيد نوايا التصويت للانتخابات التشريعية .

و ابرزت نتائج البارومتر الذي نشرته جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم أنّ 32.2 % من المستجوبين عبروا عن نيتهم انتخاب الحزب الدستوري الحر وان 30.7 % عبروا عن نيتهم انتخاب “حزب قيس سعيّد” فيما اظهرت النتائج ان حركة النهضة تحصلت على المرتبة الثالثة في نوايا التصويت للتشريعية بـ9.5 % تليها حركة الشعب بـ6.7 % ثم التيار الديمقراطي بـ3.6 %.

واشار استطلاع الرأي إلى أن 66.1 % من المستجوبين لم يدلوا بنوايا تصويتهم.