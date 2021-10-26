عاجل: تفاصيل جديدة عن اطلاق سراح نبيل وغازي القروي..

أكدت اذاعة موزاييك نقلا عن مصادر قضائية جزائرية ان، الإفراج عن الشقيقين نبيل وغازي قروي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، من طرف السلطات الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر، أن الإفراج تم بعد طلب تقدم به وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة شرق البلاد لدى قاضي التحقيق المكلف بالقضية، وشمل الإفراج كذلك الجزائريين المتابعين في نفس قضية، ونبه المصدر “وفق قانون الإجراءات الجزائية يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج عن المتهم الموقوف في أية مرحلة من مراحل التحقيق، ولقاضي التحقيق ثلاثة أيام للرد على الطلب المرفوع له، وهذا الذي حصل”.

وأكد المصدر ذاته، أن الشقيقين قروي لا يزالان متابعان لدى القضاء الجزائري، وأن الإفراج لا يعني سقوط المتابعة القضائية في حقها، وأن ما حصل هو “إفراج مؤقت”، علما وأن التهم الموجهة للشقيقين قروي هي “المشاركة في تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة، وجنحة الدخول والإقامة في التراب الوطني بطريقة”.

ووفق التطورات الحاصلة، يمكن لهما مغادرة التراب الجزائري، لكنهما سيكونان ملزمان بالرد والمثول أمام الجهات القضائية الجزائرية لإستكمال التحقيقات معهما.