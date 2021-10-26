حالة وفاة واحدة و150 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال يوم واحد

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بوفاة واحدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الاثنين، مضيفة أنه سجل، بالمقابل، 150 تحليلا إيجابيا من مجموع 5449 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 75 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و213 وفاة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 68 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 685 ألفا و508 شخصا.

ووفق البلاغ، تراجع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى 443 مصابا، من بينهم حالتان جديدتان، و110 أشخاص يقيمون بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 36 مريضا للتنفس الاصطناعي.