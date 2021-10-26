وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن تؤكد إغلاق فضاء عشوائي شهد حادثة الاعتداء بالعنف على طفل بولاية القيروان والإحتفاظ بصاحبته

أكدت وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن، اليوم الثلاثاء، أنه تم غلق فضاء فوضوي بولاية القيروان والاحتفاظ بصاحبته بإذن من النيابة العمومية، بعد أن شهد حادثة الاعتداء بالعنف على طفل.

وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي، عقب تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مقطع فيديو يوثق الإعتداء بالعنف طال طفلا بإحدى رياض الأطفال، ان هذه الحادثة كان ضحيتها طفل عمره سنة وخمسة أشهر بفضاء فوضوي غير مرخص له ومنتصب بصفة غير قانونية بجهة القيروان.

وأكدت إحالة ملف هذا الفضاء الفوضوي على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الفضاءات الفوضوية، بعد أن تعهدت الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بواقعة الاعتداء، وتسخير طبيب صحة عمومي لتحديد آثار الاعتداء على الطفل وكشف هوية المتسبب فيه (إن كان طفلا أو كهلا).

وأفادت أن مندوب حماية الطفولة بالقيروان تولى متابعة تفاصيل الحادثة، متعهدا بتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية للطفل ووالديه، اللذين سيحضران غدا صباحا بمكتبه لعدم إمكانية تنقلهما اليوم لالتزامهما بالحضور بالفرقة المختصة ولدى الطبيب المسخر لتحديد المتسبب في الاعتداء وباقي الفحوصات.

وقد تعهدت وزيرة الأسرة والطفولة وكبار السن آمال موسى بتكفل الوزارة بوضع الطفل في فضاء قانوني مختص ومراقب بصفة مجانية، وذلك خلال اتصال هاتفي أجرته مع والد الطفل المعتدى عليه، وعبرت عن تضامنها مع العائلة.