اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا تقترح الانطلاق قريبا في تلقيح الفئة العمرية المتراوحة بين 12 إلى 15 سنة باللقاح المضاد لكوفيد-19

اقترحت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس “كورونا” الانطلاق قريبا في تلقيح الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة باللقاح المضاد لكوفيد-19، نظرا لتفشي العدوى الفيروسية في صفوف التلاميذ في عدد من المؤسسات التربوية في الفترة الأخيرة، حسب ما أفاد به (وات)، اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة العلمية والأستاذ في علم الفيروسات، محجوب العوني.

وبين العوني أن تلقيح هذه الفئة العمرية سيساهم في الحد من انتشار عدوى الفيروس داخل الوسط المدرسي وخارجه وتعزيز المناعة الجماعية، لافتا إلى أن حالات الإصابة المسجلة بالمدارس في صفوف التلاميذ جميعها حاملة للمتحور “دلتا ” سريع الانتشار.

في سياق آخر، أكد عضو اللجنة العلمية، أن وزارة الصحة شرعت بداية من اليوم 26 أكتوبر الجاري في تلقيح الشريحة العمرية 75 سنة فما فوق بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، بهدف تعزيز وتحفيز إنتاج الأجسام المضادة خاصة بعد مرور 6 أشهر من تلقي المعنيين بالتلقيح الجرعة الأولى والثانية من التلقيح.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تعميم الجرعة الثالثة لاحقا على الفئة العمرية 50 سنة فأكثر بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومهنيي الصحة، الذين مرّت فترة زمنية على تلقيهم التطعيم منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في شهر مارس الفارط.

وأفاد محجوب العوني أن نسب التلقيح المضاد لكوفيد-19 لا تزال بعيدة عن تحقيق تغطية مناعية شاملة، لافتا إلى أن المرسوم المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف-2” من شأنه أن يدعم عملية التلقيح وبالتالي العمل على تحقيق المناعة الجماعية في أقرب الآجال.

وبخصوص الوضع الوبائي بالبلاد، أكد العوني أن مؤشرات الوضع الوبائي المعتمدة لتقييم مدى انتشار الفيروس في تقلص، لافتا إلى أن حالات الإيواء بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة في تراجع ملحوظ.

وكانت وزارة الصحة أفادت في بلاغها الدوري حول تقدم الحملة الوطنية لللتقيح ضد كورونا، أن عدد التونسيين الذين استكملوا التطعيم بلغ منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح خلال شهر مارس الماضي والى غاية يوم 25 أكتوبر الجاري 4.397.120 شخصا موزعين بين 3.451.720 ممن تلقوا جرعتين و426.984 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و518.416 من المصابين سابقا بكورونا والذين تلقوا جرعة واحدة