المهدية : تعافي 22 مصابا بفيروس كورونا المستجد وتراجع عدد الحالات النشطة إلى ما دون المائة

التماثل 22 مصابا بفيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، الثلاثاء، للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 24765 حالة.

ونزل عدد الحالات النشطة (الحاملة للفيروس)، من جهتها، إلى 98 حالة فيما استقرت نسبة إشغال أسرة الانعاش في مستوى 21 بالمائة، لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت نتائج التحاليل الطبية لـ47 عيµنة، صدرت اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة توزعت إلى 5 بالدائرة الصحية بالسواسي وإصابة واحدة بالمهدية.

وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 25629 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 766 حالة وفاة (لم تسجل أي حالة وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي).

وتلقّى 608 مواطنين، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 225 انتفعوا بالجرعة الأولى و383 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.