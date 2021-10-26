تحسّن العائدات السياحية بنسبة 7 بالمائة إلى حدود 20 أكتوبر 2021

أكّد وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، تسجيل “مؤشرات طيّبة” في القطاع السياحي إثر تحسّن عائدات النشاط السياحي بنسبة 7 بالمائة إلى حدود يوم 20 أكتوبر 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وأضاف بلحسين، الثلاثاء، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في افتتاح الدورة 15 من الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري “سياماب 2021” بقصر المعارض بالكرم، أنّه تمّ، أيضا، تسجيل ارتفاع في عدد الليالي المقضاة بقرابة 19 بالمائة وفي عدد الوافدين على تونس بنسبة 3 بالمائة وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.

وقال بلحسين أنّ المؤشرات الطيبة قد شملت ايضا عودة الاسواق البريطانية والالمانية والروسية و تجاوز تونس المنطقة الحمراء والعودة التدريجية للنشاط السياحي في الفترة القادمة خصوصا بعد تحسن الوضع الوبائي ببلادنا والاجراءات الصحية الصارمة التي تم اعتمادها والاستراتيجية الوطنية للتلقيح ومراجعة تصنيف تونس وذلك في علاقة بانتشار الوباء

كما أعلن وزير السياحة، في السياق ذاته، عن وضع مخطط عملي يستغرق 3 سنوات، لاسترجاع نشاط القطاع السياحي، يتضمن إجراءات تتعلّق بالعرض والترويج والسياحة الداخلية والأمور الصحيّة، التّي من شأنها المساعدة على استعادة السياحة التونسيّة مكانتها في العالم مؤكدا أنّه ستتم المصادقة عليه قريبا.

وذكر، من جهة أخرى، بالاجراءات الاجتماعية والاقتصادية والجبائية للمحافظة على مواطن الشغل والمؤسّسات السياحيّة مبرزا أنّ هذه الاجراءات قد مكنت من المحافظة على ديمومة هذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة للاقتصادي التونسي، والذّي يشغّل أكثر من 400 ألف تونسي بصفة مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أنّ وزارته، أيضا، بصدد مراجعة الإطار القانوني لتشجيع الاستثمار في منتوجات السياحة الريفية أو ما يعرف بالسياحة البديلة وإعادة هيكلته للمساهمة في الترويج للفلاحة وتثمين عمل الفلاح والبحار وخاصة المساهمة في تنمية المناطق الداخليّة.