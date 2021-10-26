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لقاء تشاوري بين 4 منظمات و8 أحزاب حول الوضع العام في البلاد

2021/10/26 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

عقدت أربع منظمات وثمانية أحزاب، اليوم الثّلاثاء، لقاء تشاوريّا حول الوضع العامّ بالبلاد.

وذكر “ائتلاف صمود”، في بلاغ مقتضب تلقته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أان المشاركين في الاجتماع “ناقشوا وتداولوا في سبل توحيد الرّؤية للمرحلة المقبلة”، و”اتفقوا على مواصلة التّشاور لصياغة تصوّر لآفاق العمل المشترك”.

وحسب البلاغ، شارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للمرأة التونسية وائتلاف صمود وجمعية المحامين الشبان. كما حضر اللقاء ممثلون عن أحزاب حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام والمسار الديمقراطي الاجتماعي والتيار الشعبي والحزب الاشتراكي وحزب البعث والوطد الاشتراكي والجبهة الشعبية الوحدوية.

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