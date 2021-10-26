بورصة تونس تقفل حصة الثلاثاء على منحى سلبي

أقفلت بورصة تونس، معاملات حصة الثلاثاء، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 3ر0 بالمائة عند مستوى أقل من 7 آلاف نقطة وسط حجم تبادلات ضئيل ناهز 9ر1 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

واعتلى سهم شركة بيع المنتوجات الصحية “ليلا” قائمة الارتفاعات بنسبة 5ر4 بالمائة (690ر11 د) وسط حجم تبادل بلغ 261 ألف دينار، تلاه سهم الصناعات الكيميائية للفليور بنسبة 9ر2 بالمائة (850ر83 د) وسط حجم تبادل بقيمة 14 الف دينار

وتراجع، في المقابل، سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 6ر4 بالمائة (340ر3 د) وسط حجم تبادل بقيمة 125 ألف دينار. وعمقت الشركة من خسارتها السنوية في البورصة بنسبة 30 بالمائة

وانخفض سعر سهم اسمنت قرطاج بنحو 2 بالمائة (440ر1 د) وسط حجم تبادل ناهز 38 الف دينار، متبوع بسهم شركة صنع المشروبات بتونس الذي تراجع بنسبة 1ر0 بالمائة (400ر18 د)