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دلس أحكام قضائية: السجن مدى الحياة لعدل منفذ..

2021/10/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بطاقة ايداع بالسجن في حق عدل تنفيذ معزول لتنفيذ حكم جنائي غيابي قضى بسجنه بقية العمر مع 24 عاما من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس، وعينت له جلسة اعتراضية ليوم 29 نوفمبر القادم للاعتراض على الحكم المذكور.

وحسب موزاييك تفيد أوراق ملف القضية أن عدل التنفيذ المعزول تم ايقافه من طرف أمن سيدي البشير استنادا الى منشور تفتيش صادر في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل حكم غيابي قضى بسجنه بقية العمر مع 24 عاما سجنا على خلفية تورطه في تدليس أحكام قضائية ومحاضر تنفيذ واعلامات وغيرها من الوثائق القضائية .

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