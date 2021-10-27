تعرفت عليها بالفيسبوك فأقنعتها بالزواج من زوجها..وهذه التفاصيل..

تقدمت امرأة إلى مقر الاستمرار بجمّال راغبة في مساعدتها في البحث عن ابنتها وإدراجها بالتفتيش العدلي لفائدة العائلة، بعد أن غادرت منزلها وبالتحري مع الأمّ حول أسباب المغادرة، أفادت بأن ابنتها تعرفت عبر شبكة التواصل الاجتماعي على امرأة متزوجة تقيم بتطاوين، والتي أقنعتها بالزواج من زوجها على غير الصيغ القانونية “عُرفي”،

ثمّ قامت في مرحلة لاحقة بالتنسيق بينهما (زوجها والفتاة) ومكنّتهما من التواصل عن بُعد.

وحسب التحريات الأمنية فقد وعد الزوج الفتاة بإتمام مراسم الزواج في ليبيا أو تركيا، ثمّ قَدما إلى مقر سكناها بجمّال لخِطبتها، وذلك بعد أن قام بخلاص بعض ديونها، غير أن عائلة الفتاة رفضت، وهو ما جعلها تغادر منزلها مجددا وتلتحق بالمعني.

وحسب ما أكدّه مصدر أمني لجوهرة اف ام في الجهة، فقد تمّ تحرير محضر بحث في الغرض بمقر فرقة الشرطة العدلية بجمّال، وأثببت التحريات أنّ الزوج عنصر سلفي متشدد والأبحاث مازالت جارية.