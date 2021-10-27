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سعيدة قرّاش: “سمير بالطيب لم يسرق أو يهدر المال العام”

2021/10/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّدت سعيدة قراش الناشطة السياسية وعضو لجنة الدفاع عن وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، أن منوبها لم يسرق أو يهدر المال العام.
وقالت سعيدة قراش في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: ”سمير بالطيب ما سرقش وما حط شيء في جيبو وما أهدرش المال العام. التفاصيل تخرج وقت تقرر لجنة الدفاع الخروج للاعلام”.

وأضاف قراش: ”بالتالي نقصو من سحل المناضلين الصحاح الذين اختاروا الاصطفاف لصالح الوطن عندما كان جل اللذين يسحلونه اليوم في اقصى حالات الاهتمام بالشأن العام يتفرجو على مسلسل مكسيكي مدبلج”.

يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد قررت أمس الثلاثاء الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.

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