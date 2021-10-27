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القصرين: فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الحريق المندلع مساء أمس بأرشيف المستشفى الجهوي

2021/10/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الإربعاء، بفتح بحث تحقيقي لدى فرقة الشرطة العدلية بالجهة للوقوف على ملابسات الحريق الذي اندلع مساء أمس بأرشيف المستشفى الجهوي بالقصرين، وفق الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين و مساعد وكيل الجمهورية، رياض النويوي.

وأوضح النويوي، في تصريح لـ”وات” أن النيابة العمومية أذنت بإجراء الأبحاث والتقارير الفنية اللازمة ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل إضرام النار عمدا داخل مؤسسة عمومية بغاية إتلاف وثائق أدارية، وفق تأكيده.

يذكر أن حريقا نشب ليلة البارحة في عدد من العلب الكرتونية التي تحتوي وثائق ادارية داخل المستشفى الجهوي بالقصرين وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه.

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