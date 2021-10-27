متحيّل يبيع النقود و يوهم ضحاياه أنها قطع ذهبيّة

دلس أحكام قضائية: السجن مدى الحياة لعدل منفذ..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا تقترح الانطلاق قريبا في تلقيح الفئة العمرية المتراوحة بين 12 إلى 15 سنة باللقاح المضاد لكوفيد-19

عاجل-عبو يهاجم رئيس الجمهورية: ”ستبقى إنقلابيا حتى وإن ساندك 99% من التونسيين”

2021/10/27 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اتهم الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالانحراف بإجراءات 25 جويلية وعدم محاسبة المتورطين في القضايا الكبرى.
وشدد محمد عبو في تصريح لاذاعة شمس اف ام، على أنه لا توجد ديمقراطية دون أحزاب سياسية”، مضيفا ”حتى وإن ساند 99 بالمائة من التونسيين قيس سعيد يبقى انقلابيا لفأغلبهم كانوا مع بن علي”.

كما اتهم عبّو قيس سعيد بالفشل في مقاومة الفساد وفتح ملفات السياسيين في مختلف الأحزاب والقضاة، مشددا على ضرورة تطهير بعض الوزارات التي تستغرق أشهر وليس سنوات.

وطالب محمد عبو رئيس الجمهورية بإحالة ملفات الفساد إلى القضاء حتى يكتشف التونسيين فساد الطبقة السياسية .

وأضاف: ’’قيس سعيد يحتقر في الاشخاص ويعتبر أنه الاذكى والأنـزه وسوف يفشل مستقبلا نظرا لسوء ادارته للشأن العام’’.

واستغرب محمد عبو عن عدم محاكمة القيادات السياسية التي لها ملفات فساد الى حد اللحظة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn