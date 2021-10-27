عاجل-عبو يهاجم رئيس الجمهورية: ”ستبقى إنقلابيا حتى وإن ساندك 99% من التونسيين”

اتهم الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالانحراف بإجراءات 25 جويلية وعدم محاسبة المتورطين في القضايا الكبرى.

وشدد محمد عبو في تصريح لاذاعة شمس اف ام، على أنه لا توجد ديمقراطية دون أحزاب سياسية”، مضيفا ”حتى وإن ساند 99 بالمائة من التونسيين قيس سعيد يبقى انقلابيا لفأغلبهم كانوا مع بن علي”.

كما اتهم عبّو قيس سعيد بالفشل في مقاومة الفساد وفتح ملفات السياسيين في مختلف الأحزاب والقضاة، مشددا على ضرورة تطهير بعض الوزارات التي تستغرق أشهر وليس سنوات.

وطالب محمد عبو رئيس الجمهورية بإحالة ملفات الفساد إلى القضاء حتى يكتشف التونسيين فساد الطبقة السياسية .

وأضاف: ’’قيس سعيد يحتقر في الاشخاص ويعتبر أنه الاذكى والأنـزه وسوف يفشل مستقبلا نظرا لسوء ادارته للشأن العام’’.

واستغرب محمد عبو عن عدم محاكمة القيادات السياسية التي لها ملفات فساد الى حد اللحظة.