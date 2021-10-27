شيخ تسعيني يعتدي على زوجته بقضيب حديدي

اعتدى ليلة البارحة الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 شيخ يبلغ من العمر حوالي 93 سنة على زوجته البالغة من العمر 73سنة بقضيب حديدي بمنطقة البياض بمدخل مدينة الكاف ، ثم تحول بعد ذلك إلى مركز الأمن وأعلمهم بالحادثة.

ووفق موزاييك أف أم فقد تحولت فرقة أمنية إلى مقر سكناهم وتم العثور على الزوجة فى حالة حرجة تحمل إصابات متعددة وخطيرة، قبل أن تم تحويلها الى قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف لتلقي الأسعافات .

وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف تم فتح بحث من طرف مصلحة العنف ضد المرأة للوقوف على الأسباب الحقيقية لحادثة الاعتداء و التي تعود الى خلافات عائلية، حسب المعطيات الأولية.