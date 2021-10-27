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مداهمة مخزن عشوائي للمنتوجات الفلاحية بنابل تكشف عن بنادق وذخيرة دون رخصة

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مداهمة مخزن عشوائي للمنتوجات الفلاحية بنابل تكشف عن بنادق وذخيرة دون رخصة

2021/10/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار التصدي لظاهرة الاحتكار والتخزين العشوائي للمنتوجات الفلاحية، وإثر توفر معلومات لدى الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقرمبالية، مفادها تعمد شخص تخزين كمية هامة من المواد الفلاحية بنية الاحتكار داخل مستودع عشوائي بجهة منزل بوزلفة.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، حيث تمكنت يوم 26 أكتوبر 2021 الوحدات الأمنية المذكورة من تحديد مكان المستودع المذكور ومداهمته وإلقاء القبض على صاحبه بعد مراجعة النيابة العمومية، وحجز ت داخله كمية هامة من المواد الفلاحية غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل وغير صالحة للاستهلاك، وبمزيد تفتيش المستودع تم العثور على بندقيتي صيد عيار 12 و09 مم ممسوكتين دون رخصة ونحو 600 خرطوشة من توابعها ورمانة غاز يدوية وعلبتي غاز مشل للحركة.

بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية ، أذنت بالاحتفاظ بصاحب المخزن من أجل ” مسك أسلحة وذخيرة دون ترخيص وحيازة رمانة غاز يديوية وعلبة غاز مشل للحركة” ومواصلة الأبحاث.

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