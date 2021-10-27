جواز التلقيح سيكون عبر تطبيقة على الهاتف الجوّال دون حاجة الى الربط بالأنترنيت

قال الدكتور الدكتور لأمين سليم عضو اللجنة العلمية، إنّه يجري حاليا اعداد تطبيق خاص بالجواز الصحي وسيكون متاحا على الهواتف ودون حاجة إلى الربط بشبكة الإنترنات.

ورجّح سليم في تصريح اذاعي أن يكون التطبيق جاهزا في غضون شهر من الآن، استعدادا لإنطلاق بدء اعتماد الجواز الصحي، الذي سيكون لمدّة ستتة أشهر، لدخول الأماكن العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021.

وحدّد المرسوم الأماكن التي يتعيّن الإستظهار بجواز التلقيح قبل دخولها وهي:

– المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية،

– المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية،

– الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة،

– السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة.

– المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المح ّلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.

– الأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.