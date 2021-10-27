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سعيد يلتقي رئيسة الحكومة ويطلع على نتائج مشاركتها في قمة الرياض وعلى الوضع العام بالبلاد

2021/10/27 أخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ مقتضب، أن رئيس الدولة اطلع خلال هذا اللقاء، على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في قمة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة مؤخرا بالرياض (المملكة العربية السعودية).

كما تم التطرق إلى الوضع العام في البلاد والنقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وكانت بودن قد شاركت في قمة الرياض رفقة عدد من الوزراء، ودعت في كلمة القتها بالمناسبة الى توحيد الجهود بالشرق الأوسط لمكافحة التغيرات المناخية. كما عقدت لقاءات مع عدد من المسؤولين بالدول العربية.

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