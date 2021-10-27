بورصة تونس تسترجع نسقها الايجابي مع اقفال حصة الأربعاء

استرجعت بورصة تونس نسقها الايجابي مع اقفال حصة الأربعاء، ليتطور مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 48ر0 بالمائة ويتخطى بذلك عتبة 7 آلاف نقطة عند مستوى 98ر7016 نقطة، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

واتسمت الحصة بنسق مبادلات ضعيف ناهز 4ر1 مليون دينار (م د)

وتصدر سهم بنك الاسكان للايجار المالي قائمة الارتفاعات بنسبة 1ر2 بالمائة (430ر1 د) وسط حجم تبادل ضئيل بلغ 1000 دينار

وتطور سعر سهم بنك تونس العربي الدولي بنسبة 2 بالمائة (57 د) وسط حجم تبادل بقيمة 166 ألف دينار

وتكبدت، في المقابل، شركة “سرياليس” أعلى الخسائر للحصة بنسبة 8ر3 بالمائة (650ر8 د) وسط حجم تبادل محتشم بنحو 3 آلاف دينار

وتراجع سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 6ر3 بالمائة (220ر3 د) وسط حجم تبادل بقيمة 77 ألف دينار

واستقطب سهم البنك التونسي اهتمام المستثمرين ليحشد تبادلات بنحو 178 ألف دينار، في حين تقلص سعره بنسبة 7ر0 بالمائة (490ر5 د)