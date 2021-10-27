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بطولة الرابطة المحترفة الاولى(المجموعة1): الترجي الرياضي يفوز على النادي الصفاقسي 1-صفر

2021/10/27 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز الترجي الرياضي على النادي الصفاقسي بنتيجة 1-صفر اليوم الاربعاء بملعب رادس بمناسبة المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد للمباراة بواسطة اللاعب الجزائري محمد امين توغاي في دق 20.
ويكتمل نصاب الجولة الثانية للمجموعة الاولى غد الخميس بلقاء نجم المتلوي واتحاد بن قردان.

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-اتحاد تطاوين 6 2 2 0 0 4 2
2-الترجي الرياضي 3 1 1 0 0 1 0
3-امل حمام سوسة 1 1 0 0 0 0 0
-النادي البنزرتي 1 2 0 1 1 1 2
5نجم المتلوي 0 0 0 0 0 0 0
-اتحاد بن قردان 0 0 0 0 0 0 0
–النادي الصفاقسي 0 1 0 0 1 0 1
-نادي حمام الانف 0 1 0 0 1 1 2

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