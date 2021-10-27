دراسة: التلقيح ضد كورونا يمكن من خفض العدوى 5 مرات لدى الاشخاص الملقحين بالمقارنة مع الأشخاص غير الملقحين

يمكن التلقيح ضد كورونا من خفض العدوى بخمس مرات بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، وفق ما ذكرته وزارة الصحة في بلاغ لها.

واستندت الوزارة الى نتائج دراسة اجراها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ومقره بالولايات المتحدة الامريكية، وشملت هذه الدراسة 600 ألف شخص.

وأكدت الدراسة،أن تلقي التلقيح ضد كورونا يخفض ب10مرات من امكانية الاقامة بالمستشفيات كما يحمي ب11مرة من الوفاة نتيجة الاصابة بكوفيد-19

وشددت الدراسة على ان جميع اللقاحات ضد كورونا آمنة وفعالة وتحمي من المضاعفات الخطيرة عند الاصابة، موصية بالاقبال على التطعيم للشرائح العمرية المعنية به من أجل الحد من انتشار كورونا.

وبينت، ان الاعراض الجانبية لجميع أنواع التلاقيح تشمل الشعور بالالم في موقع الحقن والحمى الخفيفة مع احتمال التعرض للصداع، مؤكدة،أن هذه الأعراض لا تدوم اكثر من 24 الى 72ساعة .

ودعا مركز مكافحة الامراض والوقاية منها الى الالتزام باجراءات الوقاية حتى بعد التلقيح، مذكرا بأن هذه التدابير تشمل التباعد الجسدي بمتر واحد بين الافراد وارتداء الكمامة وكذلك غسل اليدين مع تهوئة الاماكن المغلقة.