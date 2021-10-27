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عاجل-أرادوا حرقه حيا: محاولة قتل رئيس دائرة الغابات بالقصرين من قبل 3 أشخاص..

2021/10/27 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تعرض رئيس دائرة الغابات بالقصرين، يامن حقي، مساء اليوم الإربعاء، إلى محاولة قتل بمعتمدية سبيطلة، من خلال سكب البنزين على جسده لحرقه والاعتداء بالعنف عليه وافتكاك هاتفه الجوال، من قبل 3 أشخاص، من بينهم إمرأة، وذلك خلال حجز كمية من الحطب والصنوبر الحلبي كانت بحوزتهم أثناء قيام أعوان الغابات بدورية بالقرب من جبل سمامة.

وعلى خلفية هذه الحادثة، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بفتح بحث لدى مركز الحرس الوطني بمعتمدية سبيطلة، من أجل محاولة القتل العمد، وهضم جانب موظف عمومي، والاعتداء على موظف أثناء أدائه لمهامه بالعنف، وفق ما أفاد به (وات)، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي.

يشار الى أن مرتكبي هذه العملية لاذوا بالفرار، ولا تزال عمليات البحث عنهم جارية من قبل وحدات الحرس الوطني.

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