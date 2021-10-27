سوسة: بطاقة إيداع بالسجن في حق المدون الصحبي العمري بشبهة “الإساءة للغير .. ونشر أخبار زائفة..”

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، اليوم الاربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق المدون الصحبي العمري، بشبهة ” الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونسبة أمور غير صحيحة، ونشر أخبار زائفة”، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي باسمها، معز اليوسفي.

وأوضح اليوسفي في تصريح ل”وات”، مساء اليوم الأربعاء، أن إيداع المشتبه به الصحبي العمري، “تم على خلفية شكاية تم تقديمها للنيابة العمومية بسوسة ضده من طرف متضررة (لم يكشف عن هويتها أو صفتها)، أثبتت تعرضها للإساءة والتشهير من قبله”.

ووفق معطيات “وات”، فإن “المتضررة”، التي تقدمت بالشكوى هي قاضية بمحكمة سوسة.