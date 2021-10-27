المنستير: لليوم الثالث على التوالي عدم تقديم ترشحات للانتخابات الجزئية لبلدية عميرة الفحول

لم تسجل الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، إلى غاية اليوم الثالث من فتح باب تقديم الترشحات للانتخابات البلدية الجزئية لسنة 2021 في بلدية عميرة الفحول من بولاية المنستير بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، أية قائمة مترشحة، وفق ما أفاد به “وات”، منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، بسام حلاوة.

وأضاف حلاوة أنّ عملية تقبل الترشحات تتواصل يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء إلى غاية الإثنين المقبل غرة نوفمبر 2021، على أن تنطلق بعد ذلك مباشرة فترة البت في الترشحات لمدّة ثلاثة أيام، ويكون الإعلان عن القائمات المقبولة أوليا يوم 4 نوفمبر 2021، والإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا يوم الأحد 5 ديسمبر 2021 وقد يقع الإعلان عنها قبل ذلك في حال لم تتلق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير طعونا.

وتنطلق الحملة الانتخابية يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعية 24 ديسمبر المقبل على الساعة منتصف الليل على أن تكون فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 25 ديسمبر 2021 وهو ذات اليوم الذي سيقترع خلاله الأمنيون والعسكريون.

ويتوجه الناخبون نحو مكاتب الاقتراع يوم الأحد 26 ديسمبر المقبل على أن يقع التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه الأربعاء 29 ديسمبر المقبل، والنتائج النهائية في أجل أقصاه السبت 29 جانفى 2022.