بعد غلقها بالقوة العامة: الممثل القانوني لقناة نسمة يوضح ويكشف..

قال الممثل القانوني والمدير العام لقناة نسمة زياد الريبة خلال في ندوة صحفية مساء أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2021، على اثر قيام الهايكا بحجز تجهيزات القناة و ايقافها عن العمل، إن نسمة لم تكن يوما قناة خارجة عن القانون بما أنها أبرمت عقدا مع الدولة التونسية قبل الثورة.

وأوضح الريبة أن القناة بصدد خلاص الخطايا المسلطة عليها من قبل الهايكا والتي بلغت حوالي مليون و400 الف دينار، مشيرا في المقابل الى ان نبيل القروي لم يعد مالكا ولا وكيلا للقناة حيث ان نسبة مساهمته لا تتجاوز حاليا 17 بالمائة حسب ما نقلته موزاييك.