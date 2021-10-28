المرزوقي يدعو التونسيين الى نزول للشارع والتصدي لمشروع قيس سعيد..

دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الأحزاب والنقابات التونسية إلى الوقوف معا ضد مشروع الرئيس قيس سعيد، الذي قال إنه سيُغرق تونس في الصراعات الطائفية والقبلية.

وقال المرزوقي في كلمة توجه بها للتونسيين عبر صفحته في موقع فيسبوك “نحن نعيش في دولة الحكم الفردي، والرئيس سيدعو الناس للتصويت على شهادة موت دولة القانون والمؤسسات التي تستند إلى الدستور. كما أن القانون الانتخابي الذي ينوي سعيد وضعه أخطر بكثير من القانون الحالي لأنه سيفضي لانتخابات فردية بعد الغاء الأحزاب، فالأحزاب رغم كل مساوئها هي مدارس لتعليم السياسية، وبالتالي سيصبح هناك (ضمن البرلمان) معارك طائفية وقبلية وجهوية، بدل أنه يكون معارك على البرامج بين الأحزاب”.

ودعا المرزوقي المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية إلى الدفاع عن الدولة وليس عن برنامج قيس سعيد.

كما دعا الشعب التونسي للتظاهر في الشوارع لعزل من وصفه ب”هذا الرجل ومحاكمته بتهمة تخريب الدولة والانقلاب على الدستور والشرعية”.