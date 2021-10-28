سائق حافلة يعتدي بالعنف الشديد على تلميذ.. ووالده يستغيث

أكد اليوم الخميس المواطن الزين زروق، والد الفتى الذي تعرّض لعنف شديد أمس، ان ابنه تعرّض للعنف الشديد من طرف سائق حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل ومجموعة من الاشخاص الذين تم استدعاؤهم من طرف سائق الحافلة حيث تمت محاصرته وتقييد حركته قبل أن ينهالوا عليه ضربا ولكما مستخدمين هراوة غليظة.

واوضح ان الحادثة جدت امس في النفيضة قرب السكة الحديدية بعد مناوشة جدت بين ابنه التلميذ (18 عاما) والسائق.

وتابع في شهادة أدلى بها الى “الجوهرة أف أم”، انه تم انزال ابنه بالقوة من الحافلة وسحبه من طرف مجموعة من الاشخاص الذين ادعوا انهم من جهاز الأمن كما تعرّض صديقه الذي نزل من الحافلة للدفاع عنه لاعتداء بالعنف الشديد قبل نقله بالقوة على متن سيارة وابعاده عن مكان الحادثة، وفق ما تم توثيقه بفيديو تم نشره على فيسبوك.