عبد اللطيف المكّي:” قيس سعيّد كان لديه برنامج للسيطرة على السلطة

أقـر القيادي المُستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي بأن رئيس الحركة راشد الغنوشي استفرد بقرابة 80 بالمائة من القرارات الاستراتيجية واصفا ذلك بغير المعقول .

وقال المكي في تصريح لشمس اف ام اليوم الخميس، إنّ الغنوشي يعتبر الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية والجزئية من معالم الزعامة رغم أن مؤسسات الحركة حاولت القيام بدورها منذ سنــة 2012 لتفادي ذلك.

واضاف قائلا ” فلولا أخطاء راشد الغنوشي لما نجح الانقلاب ”.

وتابع عبد اللطيف المكي قائلا ” أخطاء راشد الغنوشي ساهمت في بسط السجاد الأحمر أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد للقيام بالانقلاب”.

وصرح بأن رئيس الجمهورية كان لديه برنامج للسيطرة على السلطة، لذا قام بتعطيل ارساء المحكمة الدستورية وتعطيل الحوار الوطني بالاضافة الى أنه استفاد من أخطاء الجميع بحسب تعبيره