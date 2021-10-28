هذه حقيقية فتح الوكالة الوطنية للتشغيل باب التسجيل للحصول على منحة بطالة..

أفادت الوكالة الوطنية للتشغيل في بلاغ لها أنه تبعا لما يتم تداوله على بعض صفحات شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك والتي تنتحل صفة مكتب تشغيل عمومي تابع للوكالة من معلومات مفادها فتح باب التسجيل عبر رابط الكتروني للإنتفاع بمنحة بطالة قارة لفائدة حاملي شهادة الباكالوريا فما فوق، فإنّ وزارة التّشغيل والتكوين المهني تنفي نفيا قطعيا أي علاقة لها بهذه الصّفحات.

وأضافت الوزارة أنه يمكن الإطّلاع على شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل التّابعة للوزارة من خلال زيارة موقع واب الوزارة أو موقع واب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل www.emploi.nat.tn وتدعو إلى ضرورة عدم التعامل مع هذه الصفحات والمجموعات غير الرسمية وخاصة عدم مدها بمعطياتهم الشخصية.

وأكدت الوزارة أن كل المستجدات الخاصة بالقطاع تنشر على موقع واب الوزارة www.emploi.gov.tn ومواقع واب الهياكل الراجعة لها بالنظر وعلى الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.