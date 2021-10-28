الكشف عن ملفّات فساد في قطاع التبغ ومرصد رقابة يتوجه إلى القضاء

أعلن مرصد رقابة اليوم الخميس 8 أكتوبر 2021، عن ”فتح ملفّات الفساد في قطاع التبغ والتوجه إلى القضاء لتحميل المسؤوليات بملف ينوء بالمؤيدات والبراهين”.

وقال مرصد رقابة، في بلاغ، إن ”المتهمين في قضية الحال وزير مالية سابق ومدراء عامون في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان”.

وأكد المرصد، أن هناك ”فساد مريع في منظومة الامتيازات العينية أو ما يعرف بـ”المذاقات” الممنوحة بشكل غير قانوني”.

واشار إلى أن منظومة الامتيازات العينية ساهمت في تدهور الوضع المالي للوكالة والمصنع، حيث بلغت الخسائر المتراكمة 571 مليون دينار في 2018 ومن المنتظر أن تبلغ 800 مليون دينار موفى 2020.

وأكد مرصد قابة أنه تقصى طوال الأشهر الماضية في التجاوزات المتعلقة بالامتيازات العينية بالاعتماد على مطالب النفاذ إلى المعلومة وتوصل إلى حقائق صادمة، لافتا إلى أن الكميات التي تم توزيعها من الوكالة كمذاقات من 2013 إلى 2015 فوتت على الدولة 15 مليون دينار.